The Voice 2021 : Lady T, la candidate Drag Queen qui veut faire découvrir son univers aux Belges

Lady T chante "Wuthering Heights" de Kate Bush - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Le jour, il est Florent, jeune homme de 22 ans. La nuit, on l'appelle Lady T, artiste transformiste. Dès les premières minutes, Lady T prévient : "Je veux être la première Drag Queen sur The Voice Belgique". "Pour moi, le Drag, c'est un mouvement artiste qui permet à de nombreuses personnes de s'exprimer à travers le make up, le théâtre, la musique..." explique la candidate, déterminée à faire découvrir son univers aux téléspectateurs et aux coachs de The Voice Belgique. Pour son audition au plus célèbre des concours de chant, Lady T Love peut compter sur le soutien de sa "maman" Sugar Love, qui la parraine dans l'univers du Drag. Sur la scène des Blind Auditions, la candidate interprète "Wuthering Heights" de Kate Bush.