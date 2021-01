The Voice 2021: la revanche de Mathias sur un titre de Nothing But Thieves

Mathias chante "Lover, please stay" de Nothing But Thieves - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind... Mathias a 18 ans et revient pour la seconde fois dans The Voice Belgique. En effet, après s'être présenté aux Blind Auditions de la saison 8, sans succès, le jeune candidat revient cette année en espérant aller le plus loin possible dans l'aventure. Après un voyage de plusieurs mois en Equateur, Mathias révèle qu'il a muri artistiquement grâce à cette expérience et qu'il se sent plus préparé à affronter les Blind Auditions de cette saison. Pour tenter de convaincre les coachs, il chante "Lover, please stay" du groupe de rock Nothing But Thieves.