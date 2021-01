The Voice 2021 : la performance vocale de Vik provoque une standing ovation !

Vik chante "Your Song" d'Elton John - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions - 25/01/2021 Vik a 25 ans et vit à Namur. Comédien, il a déjà joué dans plusieurs films et séries. Passionné par le chant, il a déjà plusieurs singles à son actif. Il a même déjà réalisé plusieurs de ses clips. Ces derniers lui permettent d'allier ses deux passions : la musique et le cinéma. Cependant, il rêve de pouvoir vivre du chant. Pour ce faire, il a décidé de s'inscrire aux Blind Auditions de The Voice Belgique. Sur scène, il interprète "Your song" d'Elton John.