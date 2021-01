The Voice 2021 : la guerre est déclarée entre les coachs !

Loïc Nottet , quant à lui, a prouvé que son rôle de coach lui convenait à merveille en buzzant des talents authentiques. Il a chaviré pour le timbre et les talents de danseur de Mathias et s'est imposé face aux autres coachs. Pour la timide et délicate Nina , il a su trouver les mots qu'il fallait et a remporté son duel contre Typh.

Du côté de la Team Barrow , une stratégie commence à se profiler. La coach a décidé d'écouter son cœur et de buzzer à l'instinct. Typh a remporté un beau duel face au redoutable Henri PFR pour le très touchant Jérémy Delaunoy . La coach a aussi craqué pour Barbara et son interprétation très personnelle d'un titre de PNL .

