The Voice 2021 : la délicatesse de Nina touche Typh Barrow et Loïc Nottet

Nina chante "Facile" de Camélia Jordana - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Nina a 17 ans et vit à Bruxelles. Passionné par le dessin, la photographie et la mode, elle joue également du piano et du ukulélé. Cependant, sa plus grande passion est le chant. En effet, Nina chante depuis toute petite. Cette année, elle a décidé de tenter une nouvelle expérience en participant à The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, elle interprète "Facile" une des dernières chanson de Camélia Jordana.