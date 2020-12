The Voice 2021 : Khadija reprend Jorja Smith avec sa ''voix de dingue''

Khadija a 18 ans et vient de Verviers. Elle voue une passion pour la danse depuis toute petite et s'est spécialisée dans le style 'Krump' depuis deux ans. Si elle réalise souvent des battles de danse dans la rue, elle aimerait pouvoir accéder aux Battles de The Voice Belgique grâce à sa voix ! Participer aux Blind Auditions devant quatre professionnels de la musique est un challenge pour la jeune fille car elle veut prouver qu'elle maîtrise également le chant. Pour ce faire, Khadija s'est attaquée au morceau soul 'Teenage Fantasy' de la chanteuse anglaise Jorja Smith.

Si BJ Scott et Loïc Nottet se retournent en même temps, Henri PFR prend plus de temps pour buzzer. Cependant, la producteur est bloqué par Loïc ! Henri devient donc le premier coach bloqué de cette saison 9 : "J'ai très mauvais d'être bloqué parce que tu nous as fait quelque chose de très fort". Après avoir complimenté le style vestimentaire et l'attitude de la candidate, Loïc Nottet a appris qu'elle faisait de la danse. Il n'en fallait pas plus pour que le coach soit déterminé à être choisi par Khadija : "J'ai ressenti plein de bonnes ondes [...] et je pense qu'une personnalité comme la tienne, sur la scène des lives, ça peut tout exploser". BJ Scott, quant à elle, a complimenté la candidate: "Ma fille, tu as une voix de dingue" mais a tenu à souligner le travail qu'elle doit encore réaliser. En attendant qu'elle donne le nom du coach avec qui elle veut poursuivre l'aventure, Henri a proposé à Khadija de lui apprendre quelques pas de Krump. Khadija a finalement décidé de choisir Loïc en tant que coach ! Direction les Battles !