The Voice 2021 : Khadija enflamme le plateau des lives sur un titre de Synapson !

Khadija chante "Blade Down" de Synapson et Tessa B. - The Voice Belgique - Saison 9 - Live 1 -... Jeune danseuse, Khadija avait choisi d'intégrer l'équipe de Loïc Nottet lors des Blind Auditions de The Voice Belgique. Arrivée à l'épreuve des duels, son coach avait choisi son adversaire mais avait utilisé le buzzer de BJ Scott pour la voler. C'est donc dans l'équipe de BJ Scott que Khadija se présente sur la scène des lives. Pour sa première scène en direct, Khadija a choisi la chanson "Blade Down" de Synapson et Tessa B. Sortie en 2016, ce titre réuni le groupe électro avec la jeune chanteuse française. La candidate a même préparé une chorégraphie en compagnie des danseurs de The Voice pour sa première prestation en live. Parviendra-t-elle à convaincre sa coach et le public ?