The Voice 2021 : Joséphine reprend du Macklemore avec son "flow en or"

Joséphine chante "Wings" de Macklemore - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Joséphine a 18 ans et vit dans la région de Namur. Sensible et passionnée, elle partage son quotidien entre ses études de communication, le chant et les mouvements de jeunesse. C’est le groupe L’or du commun qui l’a poussée à faire de la musique. Joséphine tente sa chance à The Voice Belgique afin de développer son passe-temps favori et de recevoir des conseils de véritables professionnels. Lors des Blind Auditions, elle interprète "Wings", le célèbre rap de Macklemore.