The Voice 2021 : Jeyh surprend avec sa reprise d'un tube de Diam's

Jeyh fait découvrir sa version revisitée de cet hymne des années 2000. Seule BJ Scott se retourne. A la fin de sa prestation, les autres coachs découvrent qu'ils connaissent le candidat. Ils ont tous déjà croisé Jeyh en studio grâce à son métier de musicien. "De temps en temps, il me faut quelque chose qui me mette les poils et toi, tu es très poilu" déclare la nouvelle coach. "Je suis contente de pas devoir me battre pour t'avoir". Une coach et un candidat heureux qui vont faire équipe pour la prochaine étape : les Battles !

Jeyh chante "La Boulette" de Diam's - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions - 05/01/2021 Jeyh a 32 ans et vit grâce à la musique. Professeur de guitare basse, il es t aussi compositeur et arrangeurs pour de nombreux artistes. Si sa vocation pour la musique lui est venue lorsqu'il était très jeune, il s'est découvert une passion pour le chant vers l'âge de 18 ans. Cette année, il a décidé de tenter sa chance à The Voice Belgique ! Jeyh se présente aux Blind Auditions avec une version rock de "La Boulette" de Diam's.

