The Voice 2021 : Jérémy bouleverse les coachs lors des Blind Auditions

Jérémy chante "Ton héritage" de Benjamin Biolay - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind... Jérémy a 17 ans et vit à Dour. Très sensible ce jeune homme annonce "J'ai du mal avec les gens". "C'est un écorché vif, il est d'une sensibilité extrème au bruit et à l'extérieur" déclare son papa dans son portait. The Voice Belgique est un véritable défi pour ce jeune candidat qui reste, cependant, confiant. Accompagné de son piano, Jérémy chante "Ton héritage" de Benjamin Biolay. Une chanson à laquelle il s'identifie beaucoup.