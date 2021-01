The Voice 2021 : Jérémie fait chavirer les quatre coachs dès les premières notes !

Dès les premières notes, Henri PFR , Typh Barrow et Loïc Nottet se retournent. BJ Scott les rejoint, quelques secondes plus tard. A la fin de la prestation de Jérémie, les quatre coachs se lèvent pour l'applaudir. "Tu nous prouves qu'il n'y a pas besoin d'avoir des années d'expériences pour avoir une musicalité immense" s'exclame Typh Barrow. "Tu es directement connecté à ton âme et tu sais l'importance que ton âme a être véhiculée à travers une histoire qui nous touche" ajoute la mama de The Voice Belgique . "Tu es la définition même de la musique" enchérit Loïc. Une pluie de compliment s'abat sur le jeune candidat. Jérémie décide de continuer l'aventure dans l'équipe de BJ Scott. La prochaine étape ? Les Battles !

Jérémie a 20 ans et vit à Dilbeek. Il vient d'une famille dans laquelle le chant occupe une place importante. En effet, il a commencé a chanté du gospel toutes les semaines à l'église lorsqu'il était tout petit. Depuis, la musique est devenue une véritable passion pour ce jeune homme. Il regarde The Voice Belgique depuis la première saison et ne cessait de se dire "Un jour ou l'autre, c'est à cette émission que je chanterai". Son vœu s'est exaucé puisqu'il s'est présente aux Blind Auditions de cette neuvième saison avec la chanson "Jealous" de Labrinth.

Jérémie chante "Jealous" de Labrinth - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -...

