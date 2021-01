The Voice 2021 : Jennifer et sa "prestation hyper solaire" séduit Typh Barrow

Jennifer chante "Adore you" de Harry Styles - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Jennifer a 22 ans et vit à Dottignies. Elle chante et danse tous les jours, qu’importe l’endroit dans lequel elle se trouve. Elle se définit comme pétillante et imprévisible. C'est un ami à elle qui l'a inscrit au casting de The Voice Belgique. En participant aux Blind Auditions, elle souhaite prouver à ses parents que le chant est sa passion et qu'elle veut pouvoir vivre de la musique. C'est sur une chanson de Harry Styles intitulée "Adore You" que Jennifer défend sa place dans The Voice.