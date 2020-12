The Voice 2021 : Henri PFR, roi de la première soirée des Blind Auditions !

Pour sa deuxième saison, Typh Barrow revient déterminée et n'a pas perdu de temps en remportant déjà deux talents. Elle n'a pas hésité à bloquer Loïc pour la douceur de Laysa . La coach s'est aussi faite embarquée par la tornade Mika , qui détient le record de la la plus longue note de l'histoire de The Voice Belgique !

Pour son grand retour sur son fauteuil de coach, BJ Scott retrouve ses marques et rentre doucement dans la compétition. C'est son cœur qui a parlé pour l'interprétation émouvante de Lorraine . La 'mama' de The Voice Belgique repart avec un seul talent à l'issue de cette première soirée, elle ne s'avoue pas vaincue pour autant !

Nouveau coach de cette neuvième saison, Henri PFR a su prouver qu'il avait plus d'un tour dans son sac afin d'être choisi par les candidats. Son premier buzz pour TK Russel lui a porté chance puisqu'il a remporté, en même temps, la première grande guerre de coachs. Il a confirmé sa suprématie en récupérant Quentin et son incroyable réinterprétation de 'Magnolias Forever' dans son équipe. Il a réussi également à s'imposer face au flow de Belassa , au grand désespoir des autres coachs. Avec ces trois talents, Henri pose les bases d'une équipe redoutables !

La neuvième saison de The Voice Belgique a demarré ce mardi 29 décembre sur La Une avec la diffusion des premières Blind Auditions. BJ Scott , Typh Barrow , Henri PFR et Loïc Nottet , les quatre coachs étaient déterminés à obtenir les meilleurs talents dans leurs équipes respectives.

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.