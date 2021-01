The Voice 2021 : Hasmik déchaîne les coachs avec une reprise de Louis Armstrong

Hasmik chante "What a Wonderful World" de Louis Armstrong - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind... Hasmik a 23 ans et vit à Bruxelles. Si elle écoutait beaucoup de rock étant petite, elle est désormais fan de Lana Del Rey, The Weeknd et Billie Eilish. Son rêve étant de participer à The Voice, Hasmik s’est lancée cette année en s’inscrivant au casting de la version belge du concours. Sur la scène des Blind Auditions, elle chante "What a Wonderful World" de Louis Armstrong.