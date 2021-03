The Voice 2021 : Faites partie du public virtuel du live 3  !

Ce mardi 23 mars, le troisième live de la neuvième saison de The Voice sera diffusé en direct sur La Une et Auvio. Les premiers talents de BJ Scott, Henri PFR, Loïc Nottet et Typh Barrow, se produiront sur la scène des grands directs en compagnie de Claudio Capéo , le premier invité de la saison. Le public et les coachs pourront choisir les talents qui poursuivront la compétition. Inscrivez-vous ci-dessous pour découvrir les prestations incroyables des candidats de cette saison inédite et tentez de faire partie du public virtuel !

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.