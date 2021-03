The Voice 2021 : Elsa Puls prend le risque de chanter un titre de Loïc Nottet et c’est époustouflant !

Etudiante en chant lyrique, Elsa Puls avait conquis le cœur de BJ Scott lors des Blind Auditions. Durant la première épreuve de The Voice Belgique, la candidate avait repris un titre de Mademoiselle K avec une touche lyrique. Ensuite, elle avait affronté Jeyh sur le ring des duels et avait été sauvée par sa coach, ce qui lui permet d’accéder aux lives.

Etudiante en chant lyrique, Elsa Puls avait conquis le cœur de BJ Scott lors des Blind Auditions. Durant la première épreuve de The Voice Belgique, la candidate avait repris un titre de Mademoiselle K avec une touche lyrique. Ensuite, elle avait affronté Jeyh sur le ring des duels et avait été sauvée par sa coach, ce qui lui permet d’accéder aux lives. Pour se qualifier pour la suite de l’aventure, Elsa prend l’énorme risque d’interpréter la chanson d’un coach sur la scène des lives. Ce soir, elle chante "Gun" de Loïc Nottet. Ce titre du coach est sorti en 2020 et est issu de son album "Sillygomania". Va-t-elle convaincre sa coach, mais aussi Loïc, interprète original de la chanson ?

