The Voice 2021 : Elsa, dernière candidate à intégrer l'aventure grâce à ses envolées lyriques !

Elsa chante "Ça me vexe" de Mademoiselle K - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Elsa a 23 ans et vit près de Namur. Française d'origine, elle a débarqué en Belgique il y a quatre ans pour étudier la musique à l'IMEP. Quand elle chante, Elsa adore mélanger les styles. C'est pour cela qu'elle a choisi d'interpréter "Ca me vexe" de Mademoiselle K avec une touche de chant lyrique lors des Blind Auditions de The Voice Belgique.