The Voice 2021 : Edith fait preuve d'émotion en interprétant une ballade pop

Edith chante "We don't have to take our clothes off" de Jermaine Stewart - The Voice Belgique -...

Sauvée par sa coach lors du premier live, Edith avait envahi la scène de The Voice Belgique avec un tube pop de Meghan Trainor. Pour sa deuxième prestation en direct, Edith a choisi une ballade plus émouvante afin de montrer toute l’étendue de sa voix. Ce soir, Edith interprète "We don’t have to take our clothes off" de Jermaine Stewart. Sorti en 1986, il s’agit du plus grand succès de chanteur de R&B américain. En 2015, la chanteuse britannique Ella Eyre la reprend sur sa chaîne YouTube en piano voix et donne un second souffle au titre. C’est cette version qu’Edith a décidé de chanter sur la scène des lives afin de montrer une nouvelle facette de son talent.