The Voice 2021 : Edith et son "potentiel de diva" intègre l'équipe de Typh Barrow

Edith chante "Be Honest" de Jorja Smith - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Edith a 19 ans et vit dans la Province du Hainaut. C’est sa maman qui lui a donné le goût de la musique et qui lui a fait découvrir de nombreux artistes. Après avoir effectué un échange linguistique à Amsterdam et en Californie, Edith partage sa vie entre ses études, les mouvements de jeunesse et la musique. Elle a décidé de tenter sa chance à The Voice Belgique afin de partager son univers. Fan de R'n'b, Edith chante " Be Honest " de Jorja Smith lors des Blind Auditions.