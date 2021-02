The Voice 2021 – Duels (Typh Barrow) : Qui de Miya ou Edith a gagné ?

Edith et Miya chantent "Counting Stars" de OneRepublic - The Voice Belgique - Saison 9 - Duels -... Dans son équipe, la coach Typh Barrow doit choisir deux talents parmi son équipe qui s’affronteront sur le ring de The Voice Belgique. Pour ce duel, elle a décidé que Miya et Edith s’affrontent. Miya avait fait craquer Typh avec une reprise de Kaleo tandis que le timbre d’Edith l’avait charmée sur un tube de Jorja Smith. "Dans mon équipe vous êtes vraiment les deux petites nanas modernes. Vous avez chacune votre patte, dans votre façon de chanter, votre timbre, votre flow et je me suis dit que ça ferait un très beau duel", explique la coach à ses deux talents.Pour Edith et Miya, Typh a choisi de leur confier la chanson "Counting Stars" du groupe OneRepublic. La coach motive les deux candidates : "Cette chanson est vraiment un grand huit […] On doit entendre vos basses, vos voix de tête…" Leur coaching commence et leur coach leur prodigue déjà des conseils sur la position et l’attitude à adopter lorsqu’elles chantent. Si Miya doit faire attention à son articulation, Edith, quant à elle, ne doit pas se reposer sur ses acquis. Lors des répétitions en studio, la coach se montre plus exigeante quant à leur présence scénique. Après un travail acharné, Edith et Miya sont prêtes pour leur duel.