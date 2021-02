The Voice 2021 – Duels (Loïc Nottet) : Qui de Thomas ou Olivier a gagné ?

Thomas et Olivier chantent "Paradis Perdus" de Christine and the Queens - The Voice Belgique -... Lors d’un nouveau duel de son équipe, Loïc Nottet décide d’affronter Olivier à Thomas. Les deux candidats ont intégré l’équipe du coach lors des Blind Auditions. Olivier avait été sauvé de justesse par son coach et Thomas avait réussi à émouvoir les quatre coachs avec une reprise d’Eliott Smith. Deux talents aux styles différents mais qui peuvent s’entraider, selon Loïc Nottet. Pour ses deux talents, Loïc a choisi la chanson "Paradis Perdus". Cette chanson a d’abord été chantée par Christophe en 1973, puis réinterprétée en 2014 par Christine and the Queens. Le coach souhaite que Thomas et Olivier s’approprient ce titre. "C’est votre talent d’interprète qui est le gros défi de ce duel", annonce le coach à ses deux candidats. Si Olivier doit donner plus d’émotion en restant simple, Thomas doit avoir confiance en sa voix. Lors des répétitions dans le studio de The Voice Belgique, Loïc Nottet donne le ton. En tant que grand danseur, le coach a préparé une mise en scène pour accompagner l’interprétation des deux talents. La sincérité est le maître mot de ce duel.