The Voice 2021 – Duels (Loïc Nottet) : Qui de Macha ou Raphaël a gagné ?

Macha et Raphaël chantent "Wasabi/Lithium" de Little Mix et Nirvana - The Voice Belgique - Saison... Chez Loïc Nottet, place à une battle énergique et taillée sur mesure pour les deux talents qui s’affrontent sur le ring. Macha avait fait craquer Loïc pour son vibrato et sa personnalité tandis que Raphaël avait fait retourner le fauteuil de son coach grâce à son timbre éraillé. Deux talents aux styles différents pour lesquels le coach a concocté un mashup avec deux chansons de groupes radicalement opposés. Si Raphaël chantera "Lithium" du groupe de rock américain Nirvana, Macha chantera "Wasabi" du groupe de pop anglais Little Mix. Grâce à ce mashup, Loïc parvient à réunir deux styles différents sur un même morceau. Pour l’aider dans son coaching, le coach a fait appel à Amy Morrey, l’auteure de plusieurs de ses chansons, et de Fauve Hautot, danseuse de l’émission "Danse avec les stars". Les deux co-coachs prodiguent de précieux conseils aux talents. Plus timide que Macha, Raphaël voit ce duel comme un réel challenge ! Impressionnée par la voix de Raphaël, Macha, quant à elle doit jouer avec son attitude. Fauve Hautot leur a préparé une mise en scène pour qu’ils soient à l’aise sur scène et qu’ils occupent l’espace.