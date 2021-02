The Voice 2021 – Duels (Henri PFR) : Qui de TK Russel ou Rafaël a gagné ?

TK Russel et Rafaël chantent "Dream On" d'Aerosmith - The Voice Belgique - Saison 9 - Duels -... Pour le premier duel de cette deuxième soirée, Henri PFR a décidé de réunir deux talents qui avaient récolté quatre buzz lors des Blind Auditions. TK Russel était le premier candidat à fouler la scène des Blinds de cette neuvième saison et avait donné le ton ! Quant à Rafaël, il avait fait sensation en reprenant la chanson "Grace Kelly" de Mika. Pour unir ces deux voix puissantes, leur coach a décidé de leur confier la lourde tâche de reprendre la mythique chanson "Dream on" du groupe Aerosmith. Leur coaching peut commencer ! Henri avait quelques craintes en confiant cette chanson à Rafaël, mais le coach déclare qu’il relève le défi "haut la main" et que c’est "la belle surprise de la journée". D’un naturel énergique, TK a tendance à partir dans tous les sens, son coach le canalise un peu afin qu’il ne déstabilise pas son adversaire. Lors des répétitions sur le plateau de The Voice, Henri a fait appel à Michaël Gregorio pour l’aider. L’imitateur est impressionné et admet qu’il ne pourrait pas choisir entre les deux candidats. Ses propos annoncent un duel de feu !