The Voice 2021 – Duels (Henri PFR) : Qui de Lou ou Tissène a gagné ?

Pour Tissène et Lou, Henri a pensé à "Mais je t’aime" de Grand Corps Malade et Camille Lellouche. "C’est une chanson qui nécessite de la douceur et j’ai invité la chanteuse la plus douce de Belgique à venir m’aider", annonce le coach. Alice on the roof débarque lors du coaching pour assister son ami Henri. Les deux candidats se révèlent être les opposés. Lou n’est pas du tout timide et doit canaliser son énergie, tandis que Tissène est un peu plus réservée. Cependant, ils bénéficient tous les deux des conseils d’Henri et de sa co-coach. "Pour moi, ça va être un des plus beaux moments de mes duels", annonce Henri. Le défi est de taille !