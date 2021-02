The Voice 2021 – Duels (Henri PFR) : Qui de Dania ou Belassa a gagné ?

Dania et Belassa chantent "Side To Side" d'Ariana Grande et Nicki Minaj - The Voice Belgique -... Pour le dernier duel de la soirée, Henri PFR a décidé de faire s’affronter deux fortes personnalités. Belassa, jeune rappeuse avait impressionné les coachs durant les Blind Auditions. Dania, ancienne choriste de Phil Collins, avait brillé à la guitare sur une reprise de Muse. Avec ce duel, le coach espère associer le rock au rap dans une prestation mémorable ! Henri PFR a décidé de conserver l’identité et le style de chacune des candidates. Pour ce faire, il a choisi la chanson "Side to Side" qui unit Ariana Grande à la rappeuse Nicki Minaj. Une décision qui semble convenir aux deux talents de l’équipe d’Henri mais qui se révèle être un véritable challenge. Si Dania doit rester sobre, Belassa, bien qu’elle sache parfaitement rapper, doit travailler son chant. "Je suis trop heureux de voir que ça matche" déclare leur coach. Durant les répétitions sur le ring de The Voice Belgique, il leur demande de travailler leur complicité.