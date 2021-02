The Voice 2021 – Duels (BJ Scott) : Qui de Sevan ou Lorraine a gagné ?

Sevan et Lorraine chantent "Put your Records On" de Corinne Bailey Rae - The Voice Belgique -... Pour le deuxième duel de son équipe, BJ Scott a décidé d'opposer Lorraine et Sevan. Sevan est une musicienne qui avait marqué les Blind Auditions avec une reprise de Stromae à la guitare. Lorraine, elle, avait eu l'honneur d'être le "buzz de cœur" de sa coach. Pour ces deux artistes, BJ Scott a choisi une chanson de Corinne Bailey Rae, "Put Your Records On". Au début des coachings, Lorraine doit apprendre à lâcher prise. Sevan, quant à elle, doit essayer d’atteindre des notes plus aiguës. BJ a confiance car ses deux candidates sont uniques et peuvent réaliser une prestation unique. Lors des répétitions dans le studio de The Voice, BJ s’attarde sur les petits détails afin que Lorraine et Sevan puissent éblouir les téléspectateurs.