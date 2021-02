The Voice 2021 – Duels (BJ Scott) : Qui de Jeyh ou Elsa a gagné ?

Elsa et Jeyh chantent "Numb" de Linkin Park - The Voice Belgique - Saison 9 - Duels - 09/02/2021 Lors des Blind Auditions, BJ Scott s’était retournée pour Jeyh et sa reprise rock audacieuse de Diam’s. Elsa, dernier talent à fouler la scène des Blind Auditions avait aussi convaincu la mama de se retourner grâce à des envolées lyriques. La coach a décidé d’associer ces deux candidats pour un duel très rock. BJ a décidé que Jeyh et Elsa s’affronteront sur le tube "Numb" du groupe Linkin Park. Le coaching commence, l’occasion pour la coach historique de The Voice Belgique de prodiguer de précieux conseils vocaux à ses deux talents. Lors des répétitions en studio, Elsa et Jeyh découvrent le plateau des duels. BJ se confie à propos de Jeyh : "Il a fait du chemin. Je vois un gars qui m’a écouté". BJ est aussi fière du travail d’Elsa : "Elle a trouvé pas mal de changements mélodiques par elle-même".