The Voice 2021 : Douma déclenche une véritable guerre entre les coachs !

Henri PFR , Typh Barrow et Loïc Nottet buzzent dès les premières secondes avec acharnement ! BJ Scott les rejoint un peu plus tard. Les quatre coachs assistent à la prestation renversante de Douma, debouts, même si Typh découvre qu'elle a été bloquée par un de ses collègues. "Je crois que je t'ai bloquée sans faire exprès" avoue Loïc Nottet, de quoi décevoir encore plus son amie coach. Pour combler sa frustration, la coach rejoint Douma sur scène pour chanter avec lui. Après avoir été complimenté par les quatre coachs, notamment sur sa présence scènique, c'est l'heure du choix pour Douma. Le rappeur décide de poursuivre l'aventure dans l'équipe d'Henri PFR . Bienvenue dans The Voice !

Douma a 42 ans et est gérant d'une boite de nuit. Il pratique le rap depuis une vingtaine d'années déjà. Ayant grandi à New-York lors de l'âge d'or du Hip Hop, Douma a été fortement influencé par ce style de musique et est devenu un rappeur professionnel en Afrique où il remplissait des stades de 20.000 personnes. "Je vis pour la musique" déclare le rappeur et il compte le prouver sur la scène des Blind Auditions où il interprète "Black Skinhead" de Kanye West.

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.