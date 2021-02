The Voice 2021 : découvrez les équipes complètes des coachs !

Ce mardi 2 février, la dernière soirée de la saison 9 des Blind Auditions a été diffusée sur La Une. BJ Scott, Typh Barrow, Henri PFR et Loïc Nottet ont complété leurs équipes en buzzant les derniers talents qui ont foulé la scène de The Voice Belgique.

Typh Barrow, reine de l’instinct

Typh Barrow est la première à avoir complété son équipe. En effet, lors de ce sixième et dernier Blind, elle a craqué pour Mateo qui a "l’étoffe d’un grand chanteur" malgré son jeune âge. Le candidat prend donc la dernière place qu’il restait dans l’équipe de l’interprète de "Replace". A propos de cette saison 9, elle déclare : "Les candidats ne sont pas seulement des chanteurs, ils sont des artistes". Pour sa deuxième saison en tant que coach, Typh Barrow est comblée et prête à faire monter ses douze talents sur le ring des duels !

Henri PFR, le coach redoutable des Blind Auditions

Il ne restait que deux places pour que l’équipe d’Henri PFR soit complète. Le coach a trouvé son bonheur en trouvant les deux derniers talents de son équipe lors de ce dernier Blind. Il a buzzé pour Mathilde, qui retentait sa chance après avoir participé à la saison 4. Henri a également craqué pour Marie qui a eu l’audace de reprendre un tube des Rolling Stones. Pour sa première saison en tant que coach, le DJ et producteur a réalisé un véritable carton en réalisant un record de batailles à quatre gagnées face à ses amis coachs ! "Je suis très fier de mes batailles mais surtout très fier de mes talents", affirme le nouveau coach.

Loïc Nottet, l’ancien talent devenu un coach brillant !

Il ne restait aussi que deux places dans l’équipe de Loïc Nottet. L’ancien finaliste de The Voice Belgique s’est retourné sur les prestations de Gabriel et de Bradley. Ces deux talents ont complété son équipe de haut vol ! Pour son grand retour dans The Voice, Loïc Nottet a prouvé qu’il était aussi brillant dans le rôle de coach que dans celui de talent. Le chanteur de "Million eyes" déclare : "J’ai l’impression que cette équipe me représente complètement […] Mon équipe est une montagne russe, il y a de grandes voix, des personnages et de la sensibilité."

La mama is back !

BJ Scott pouvait encore obtenir trois talents dans son équipe lors de cette dernière soirée des Blind Auditions. Elle a craqué pour trois jeunes femmes aux voix très différentes : Perrine et sa reprise de Pomme, Clara, la benjamine de cette saison et Elsa, chanteuse lyrique au tempérament rock’n’roll. Pour son come-back dans l’aventure The Voice, BJ Scott a prouvé qu’elle avait toujours un don pour buzzer des talents de grande qualité ! A propos de sa team, la mama révèle : "Je n’ai jamais eu une équipe comme ça ! Il y a des gens qui viennent de partout, et des couleurs et des textures de voix très différentes". Vous pouvez revoir la dernière soirée des Blind Auditions sur Auvio.

Direction les duels !

