The Voice 2021 : Claudio Capéo sera l'invité du troisième live !

Claudio Capéo © Diego Di Guardo

Révélation musicale de ces dernières années, le chanteur et accordéoniste fait déjà partie de la grande famille The Voice puisqu’il a participé à la version française du programme en 2016 lors de la cinquième saison. Une visibilité qui le conduira à sortir l'album studio 'Claudio Capéo', écoulé à 800 000 exemplaires, dont sont extraits les tubes "Un homme debout' et "Ça va ça va". En 2018, l’artiste signe une collaboration couronnée de succès avec Vitaa, ancienne coach de The Voice Belgique, sur le titre "Un peu de rêve", dont le clip cumule plus de4 0 millions de vues sur Youtube. Plus récemment, il a dévoilé son "E penso a te", album homonyme au titre d'une chanson parue quelques mois plus tôt. Le nom de l'album fait référence à ses origines italiennes sur lequel il reprend des standards. Le chanteur français se produira sur la scène du troisième live et partagera de grands moments musicaux avec les Talents de cette neuvième saison de The Voice Belgique.