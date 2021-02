The Voice 2021 : Bradley, sauvé au dernier moment par Loïc Nottet !

Bradley chante "Feeling good" de Nina Simone - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Bradley a 28 ans et vit dans la région de Bruxelles. Il se définit comme un "fonceur" Bradley chante du gospel depuis qu’il est très jeune, et se produit régulièrement en concert dans les bars. Il compte sur The Voice Belgique pour faire découvrir son talent au plus grand nombre. Lors des Blind Auditions, le candidat a décidé d’interpréter "Feeling good" de Nina Simone.