The Voice 2021 : BJ Scott rafle les talents les plus convoités du Blind 5 !

Loïc Nottet a aussi brillé en tant que coach lors de cette cinquième soirée de Blind Auditions. Il repart, lui aussi, avec trois talents supplémentaires dans son équipe. Face à BJ et Henri, il a su trouver les mots justes après la prestation bouleversante de Thomas . Loïc a aussi craqué pour l’énergie brute de Raphaël . Pour la brillante Orlane , il s’est imposé face à Typh et Henri. Le coach n’a plus que deux places dans son équipe.

Ce mardi 26 janvier se déroulait la cinquième soirée des Blind Auditions de la neuvième saison de The Voice Belgique sur La Une . Typh Barrow , BJ Scott , Loïc Nottet et Henri PFR étaient dans les starting-blocks afin de récupérer les meilleurs talents dans leurs équipes respectives.

