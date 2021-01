The Voice 2021 : BJ Scott, prête à tout pour que Youssef intègre son équipe !

Youssef chante "Wish you were here" de Pink Floyd - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions... Youssef a 33 ans. Après avoir grandi en Tunisie, il a vécu en France, au Portugal, en Hongrie et réside désormais à Bruxelles. Ancien dentiste,et désormais consultant en politique publique Youssef arrive à se consacrer à la musique dès qu'il en a l'occasion. Bien qu'il n'ait jamais pris de cours de chant, il partage de temps en temps des covers sur ses réseaux sociaux qui rencontrent un certain succès. C'est Nejla, candidate de la saison 7, son amie, qui l'a poussé à s'inscrire aux castings de The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, il chante "Wish you were here" de Pink Floyd.