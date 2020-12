The Voice 2021 : Belassa met le feu sur le plateau des Blind Auditions !

Loïc Nottet est le premier à se retourner sur la voix de Belassa. Henri PFR suit son collègue de près en buzzant également. BJ Scott, la 'mama' de The Voice Belgique se retourne sur les dernières notes ! Une prestation qui a enflammé les quatre coachs et le public virtuel des Blind Auditions ! "Waouw ! " s'exclame Loïc, "J'avais des profils en tête en commençant cette saison, et je voulais une rappeuse". "Tu as bien groové et ton anglais est super" la complimente la coach aux origines américaines. Henri est cependant bien déterminé à récupérer le dernier talent de cette soirée dans son équipe : "Tu es une star !" . C'est donc Henri PFR q ui remporte cette guerre de coachs ! Direction les Battles pour Belassa !

Belassa a 20 ans et vient de Bruxelles. Fan de rap et de Nicki Minaj, elle rêve de fouler les pas de son idole. Déterminée à démontrer ses talents de rappeuse aux coachs de The Voice Belgique, Belassa a choisi d’interpréter ‘Savage’ de Megan Thee Stallion , chanson rendue célèbre grâce à l’application TikTok .

Belassa a 20 ans et vient de Bruxelles. Fan de rap et de Nicki Minaj, elle rêve de fouler les pas de son idole. Déterminée à démontrer ses talents de rappeuse aux coachs de The Voice Belgique, Belassa a choisi d’interpréter ‘Savage’ de Megan Thee Stallion, chanson rendue célèbre grâce à l’application TikTok.

Belassa chante "Savage" de Megan Thee Stallion - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Belassa a 20 ans et vient de Bruxelles. Fan de rap et de Nicki Minaj, elle rêve de fouler les pas de son idole. Déterminée à démontrer ses talents de rappeuse aux coachs de The Voice Belgique, Belassa a choisi d’interpréter ‘Savage’ de Megan Thee Stallion, chanson rendue célèbre grâce à l’application TikTok.

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.