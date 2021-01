The Voice 2021 : Barbara envoute Typh Barrow avec sa reprise de PNL

Barbara chante "A l'ammoniaque" de PNL - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Barbara a 25 ans et vit à Bruxelles. Psychologue de formation, elle souhaite pouvoir vivre de la musique un jour. Son quotidien ? Elle le partage entre la musique et sa passion pour les animaux. Elle est bénévole à l’association "Sans collier". Après s'être formée en comédie musicale, elle tente sa chance aux Blind Auditions de The Voice Belgique avec la chanson "A l'ammoniaque" du groupe de rap PNL. Un choix osé qu'elle explique : "pourquoi ne pas sortir de ma zone de confort et tenter quelque chose de nouveau ? "