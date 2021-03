The Voice 2021 : Barbara chante un tube rendu célèbre grâce à TikTok

Pour défendre sa place, Barbara a choisi la chanson " Drivers license " d’ Olivia Rodrigo . Il s’agit du premier single de l’actrice et chanteuse et est, sans conteste, la bande-son de ce début d’année 2021. Depuis sa sortie mi-janvier, la ballade pop sentimentale a raflé le sommet des charts dans une centaine de pays. Ce succès est notamment redevable à l’application TikTok . Très vite, des utilisateurs ont tenté d’en décrypter les paroles ou mimer des scènes du clip. Une centaine de milliers de posts ont repris le morceau, qui a été propulsé au rang de hit planétaire.

Barbara avait réussi à charmer Typh Barrow lors des Blind Auditions avec une reprise très personnelle du groupe de rap PNL. Lors des duels, face à Jérémy Delaunoy, Barbara avait brillé aux côtés de son concurrent. Cependant, c’est ce dernier qui a été choisi par sa coach. Barbara a été sauvée par Henri PFR, qui avait buzzé avant que Typh ne donne sa réponse. Désormais dans l’équipe du producteur, c’est un nouveau challenge qui s’offre à la candidate. En effet, elle va devoir chanter en direct sur la scène des lives de The Voice Belgique. Pour défendre sa place, Barbara a choisi la chanson "Drivers license" d’Olivia Rodrigo. Il s’agit du premier single de l’actrice et chanteuse et est, sans conteste, la bande-son de ce début d’année 2021. Depuis sa sortie mi-janvier, la ballade pop sentimentale a raflé le sommet des charts dans une centaine de pays. Ce succès est notamment redevable à l’application TikTok. Très vite, des utilisateurs ont tenté d’en décrypter les paroles ou mimer des scènes du clip. Une centaine de milliers de posts ont repris le morceau, qui a été propulsé au rang de hit planétaire.

Barbara chante "Drivers license" d'Olivia Rodrigo - The Voice Belgique - Saison 9 - Live 1 -... Barbara avait réussi à charmer Typh Barrow lors des Blind Auditions avec une reprise très personnelle du groupe de rap PNL. Lors des duels, face à Jérémy Delaunoy, Barbara avait brillé aux côtés de son concurrent. Cependant, c’est ce dernier qui a été choisi par sa coach. Barbara a été sauvée par Henri PFR, qui avait buzzé avant que Typh ne donne sa réponse. Désormais dans l’équipe du producteur, c’est un nouveau challenge qui s’offre à la candidate. En effet, elle va devoir chanter en direct sur la scène des lives de The Voice Belgique. Pour défendre sa place, Barbara a choisi la chanson "Drivers license" d’Olivia Rodrigo. Il s’agit du premier single de l’actrice et chanteuse et est, sans conteste, la bande-son de ce début d’année 2021. Depuis sa sortie mi-janvier, la ballade pop sentimentale a raflé le sommet des charts dans une centaine de pays. Ce succès est notamment redevable à l’application TikTok. Très vite, des utilisateurs ont tenté d’en décrypter les paroles ou mimer des scènes du clip. Une centaine de milliers de posts ont repris le morceau, qui a été propulsé au rang de hit planétaire.

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.