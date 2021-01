The Voice 2021 : Astrid offre un moment de détente aux coachs avec son mantra India

Astrid chante "Perfect" de Ed Sheeran - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions - 19/01/2021 Astrid a 35 ans et vit près de Bruxelles. Déjà maman d'un petit garçon de 3 ans, elle attend un heureux événement pour le mois de mars. Le chant est une véritable passion pour elle. Astrid a fait partie des finalistes du télé-crochet "Pour la Gloire" en 1999. 21 ans plus tard et après un séjour de 12 ans à Shangaï, elle tente sa chance à The Voice Belgique. Prof de Yoga, c'est lors d'un cours que Maureen Louys lui a appris qu'elle était retenue pour les Blind Auditions en caméra cachée. Sur scène, elle tente de convaincre les coachs accompagnée de son Zagdrum et la chanson "Perfect" de Ed Sheeran.