Standing Ovation pour Oceana et sa reprise de Johnny Hallyday sur la scène de The Voice Kids

Océana chante "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday - The Voice Kids - Blind 4 - 28/01/2020 Pour son Blind, Oceana a décidé de montrer l'étendue de sa voix en reprenant "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday. Slimane était le premier à se retourner pour la voix d'Oceana. Matthew l'a suivi de près, tandis que Vitaa s'est retournée en dernière. Après une standing ovation, les trois coachs se sont lancés dans une bataille acharnée afin de récupérer le nouveau talent dans leurs équipes respectives. "Avec les filles qui ont du caractère et du tempérament, je sais y faire et je t’emmènerai loin" a directement commenté Vitaa. Matthew a enchaîné : "J’ai énormément de respect pour toi. Tu as fait une prestation parfaite". Slimane, quant à lui, a sorti un argument qui n'a pas laissé Oceana indifférente : le coach était en train d'écrire des chanson pour le nouvel album de Kendji. Encore une fois, Slimane a réussi à amadouer le jeune talent puisque elle a choisi d'intégrer son équipe ! On la retrouvera dans l'équipe de Slimane lors des Battles de The Voice Kids ! Bienvenue dans l'aventure, Oceana !