Slimane et Vitaa : une success story qui a débuté sur le plateau de The Voice Belgique

Vitaa et Slimane, anciens coachs de The Voice Belgique et The Voice Kids ont décroché deux NRJ Music Awards supplémentaires récompensant leur collaboration lors de la cérémonie de TF1 ce samedi 20 novembre. Une success story qui a débuté sur les plateaux de la RTBF.

En 2016, Slimane remporte la version française de The Voice après avoir marqué le télécrochet avec sa reprise de la célèbre chanson "A fleur de toi" de Vitaa. Suite à sa victoire, le grand gagnant commence une carrière très prometteuse avec des chansons classées rapidement au rang de tubes comme "Paname" et "Viens on s’aime". Deux ans plus tard, le chanteur devient coach de The Voice Belgique aux côtés de la chanteuse de RnB, Vitaa, découverte en 2006 grâce à sa collaboration avec la rappeuse Diam’s sur "Confessions Nocturnes". Celui qui avait repris le titre de son idole devient désormais son collègue coach. Les deux artistes français se lancent ensemble à la recherche de la plus belle voix de Belgique en compagnie de BJ Scott et Matthew Irons. Après de nombreuses journées passées ensemble dans les studios de la RTBF, les deux acolytes se rapprochent et une véritable amitié se crée. Ensemble, ils décident de collaborer sur le titre "Je te le donne" qui devient rapidement disque de diamant.

5 images Slimane, ancien coach de The Voice Belgique © Jean-Michel Byl Vitaa, ancienne coach de The Voice Belgique © Jean-Michel Byl

De The Voice Belgique aux NRJ Music Awards

Suite à ce succès, les deux amis décident d’accepter la proposition de leur maison de disque et lance leur projet commun avec l’album "VersuS". Le premier single de cet opus s’intitule aussi "VersuS" et a entièrement été tourné sur le plateau de The Voice Belgique, là où tout a débuté. Ce titre marque le début d’un des plus grands succès francophones de ces vingt dernières années. Parallèlement à ce projet, Vitaa et Slimane deviennent coachs de la première saison de The Voice Kids sur La Une, après avoir déjà tenu ce rôle durant deux saisons de la version adulte du concours.

Dès la sortie de l’album, tout s’enchaîne très rapidement pour les deux chanteurs. Plusieurs titres de leur collaboration deviennent des hits en l’espace de quelques semaines, comme "ça va ça vient", "Pas beaux" et l’immense succès "Avant toi". Vitaa et Slimane multiplient les apparitions sur les plateaux télé français et leur popularité ne fait qu’accroître. De plus, Slimane remporte la première saison de The Voice Kids avec son talent Océana. Les deux comparses décident de ne pas s’arrêter là et dévoilent la réédition de leur album intitulé : "VersuS : chapitre II" rajoutant dix titres exclusifs. Parmi ces titres, on retrouvera d’autres hits comme "Ça ira" et "De l’Or".

5 images Vitaa, Slimane et Matthew Irons lors des Blinds Auditions de The Voice Kids en 2020 © Jean-Michel Byl

Une collaboration qui devient un triomphe

"VersuS" devient l’album le plus vendu en France en 2020. Un triomphe qui est loin d’être terminé. La même année, Vitaa et Slimane sont nommés à la cérémonie des NRJ Music Awards dans plusieurs catégories. Les deux amis repartent avec 4 trophées : Performance francophone de la soirée pour "Avant toi", clip de l’année pour "Ça ira", Chanson francophone de l’année pour "Avant toi", et celui du Groupe/Duo de l’année. Nommés également à la 35e Cérémonie des Victoires de la Musique, ils repartent avec le prix de la Chanson originale pour "Ça va ça vient".

5 images Slimane et Vitaa recevant leur Victoire de la Musique en 2020 © BELGA

Un succès qui se poursuit en 2021

L’année 2021 est un nouvel élan pour le duo. Vitaa et Slimane peuvent enfin débuter leur tournée "VersuS Tour" qui a été reportée plusieurs fois suite aux conséquences de la crise sanitaire. Durant plusieurs mois, les deux chanteurs se produisent à guichets fermés dans les plus grandes salles de spectacles de France et de Belgique. Le 20 novembre, ils sont présents une fois de plus à la cérémonie des NRJ Music Awards qui se déroule à Cannes, ils remportent le prix du Groupe/duo de l’année pour la deuxième année consécutive, face à Indochine et Thérapie Taxi. Très ému lors de sa remise de prix, Slimane fait une véritable déclaration d’amitié à son amie, également très touchée par cette énième récompense. Cependant, le célèbre binôme laisse présager la fin de leur collaboration afin qu’ils puissent tous les deux se consacrer à des projets musicaux individuels. Lors de la même soirée, ils repartent avec le prix du Clip de l'année pour leur titre "XY". Un ultime prix pour Vitaa et Slimane en guise d’exploit mais qui, nous en sommes sûrs, marque la suite de deux carrières individuelles remplies de gloire. La Voice Family est fière de ses anciens coachs !

Malgré tout, la collaboration n’est pas tout à fait finie entre les deux interprètes de "XY". Ils ont déclaré qu’une une réédition de leur album intitulé "VersuS : l’ultime chapitre" sortira le 26 novembre prochain ! Il contiendra le disque original, la réédition d’octobre 2020 et un troisième disque contenant onze titres live issus de leur tournée.