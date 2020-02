Slimane et Vitaa, les deux coachs de The Voice Kids, récompensés lors des Victoires de la musique

Ce vendredi 14 février, Vitaa et Slimane concourraient dans la catégorie "Chanson Originale" lors de la 35e édition des Victoires de la musique sur France 2. Le duo de coach de The Voice Kids a remporté le prix et a livré un discours de remerciements des plus émouvants.

Parmi les candidats qui étaient nommés dans la catégorie "Chanson Originale" de cette 35ème cérémonie des Victoires de la musique, le public a voté pour l'un des plus gros succès de cette dernière année. Il a décidé de récompenser Slimane et Vitaa, les deux coachs de The Voice Kids et leur tube "Ça va ça vient". Depuis la sortie de leur album commun en août 2019, le duo enchaîne les succès commerciaux et a déjà remporté un NRJ Music Award en décembre dernier.

"Papa, maman, votre fils a eu une Victoire"

"Je dédie cette victoire à tous les gens qui font de la musique populaire pour les gens, parce qu'on aime les gens et on fait de la musique pour ça" a déclaré Slimane avant de s'adresser à ses parents : "Papa, maman, votre fils a eu une Victoire". Quant à Vitaa, a tenu à évoquer son époux : "Je voudrais dire à mon mari combien je l'aime. Je voudrais dire à mon mari merci de ce que tu m'apportes tous les jours, de ce soutien que tu m'apportes parce qu'on travaille ensemble au quotidien et même si tu gueules de temps en temps. Cette victoire c'est la tienne". Une victoire qui récompense ces deux amis qui marquent l'histoire de The Voice Belgique depuis trois saisons.