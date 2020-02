Slimane et Vitaa interprètent "Avant toi" lors de la finale de The Voice Kids

Vitaa et Slimane chantent "Avant toi" - The Voice Kids - La finale - 25/02/2020 Les deux chanteurs français qui officient en tant que coachs depuis trois saisons en Belgique ont interprété leur dernier single lors de la finale de The Voice Kids. Depuis la sortie de leur album commun intitulé « VersuS », Vitaa et Slimane enchaîne les succès. Le clip du premier extrait de leur collaboration qui avait été tourné sur le plateau The Voice Belgique marquait le début d’un incroyable succès. Après « ça va, ça vient », « Avant toi » est le dernier single extrait de leur album qui comptabilise déjà des millions de vues. Les deux coachs ont déjà remporté un NRJ MUSIC AWARD et une Victoire de la Musique, mais le succès n’est pas près de s’arrêter pour eux. En effet, les deux complices ont reçu un disque de platine à la fin de leur prestation. Une victoire supplémentaire pour Vitaa et Slimane.