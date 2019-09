Slimane dans The Voice Kids : "J'ai demandé des conseils à Patrick Fiori"

Aménagements fait dans les agendas du duo français et de la RTBF, l’artiste est très heureux de finalement faire partie de l’aventure ! A l’occasion de son retour, il a répondu à nos questions et s’est notamment livré sur ses premières craintes …

"Dès qu’on m’a parlé du fait que ça allait être The Voice Kids, j’ai tout de suite dit que je voulais absolument le faire et que je serais super content d’être encore coach cette année." nous confie-t-il alors qu’il avait été contraint, avec Vitaa, d’y renoncer dans un premier temps en raison du lancement de leur album commun.

Tout comme Vitaa et Matthew, Slimane retrouvera son fauteuil de coach dans la première édition de The Voice Kids qui débarque sur la RTBF en janvier. Une nouveauté qui l’a immédiatement emballé !

Slimane, que t’inspire cette version Kids totalement inédite en Belgique ?

J’ai un peu peur (rires). Je trouve ça plus facile de dire les choses à quelqu’un d’un peu plus âgé. Pour moi, ça va être un vrai travail de formulation, de faire attention à ce que je dis et en même temps j’aime tellement les enfants, quand j’étais plus jeune j’ai été animateur. C’est juste fabuleux, avec les enfants je trouve qu’il y a un truc beaucoup moins solennel qu’avec les adultes. Ils viennent, ils chantent leur chanson, ils sont frais, il y a un côté très naturel que j’aime et que j’attends d’entendre.

Toi qu’on appelle souvent le buzzer fou, ne va-t-il pas être trop difficile de ne pas te retourner sur la voix de certains enfants ?

C’est la seule question que je me suis posée quand on m’a parlé de The Voice Kids. Je me suis demandé 'comment je vais faire, est-ce que tu es capable de dire non à un enfant'. J’ai même appelé mes collègues de France, je leur ai demandé des petits conseils. Et Patrick [Fiori, ndlr] par exemple m’a dit de vraiment se détendre avec cette idée-là. Avec les enfants il y a beaucoup moins d’enjeux, c’est encore plus bon enfant.