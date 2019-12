Slimane, coach à The Voice Kids : "certains talents sont de réels OVNIS"

Troisième saison en tant que coach, qu’est-ce que cela change pour toi d’être dans The Voice Kids ?

Déjà, cette année ce sont des enfants ! (RIRES). Plus sérieusement, j’appréhendais beaucoup le fait de me retrouver avec des enfants et au final, il y’a un truc beaucoup plus cool. Il y a moins de pression, il y a forcément un peu plus d’innocence, et quelque chose de très friendly !