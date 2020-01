Slimane appelle Quentin Mosimann afin de récupérer Nora dans son équipe

Nora chante "All I Ask" d'Adele - The Voice Kids - Blind 3 - 21/01/2020 Pour son Blind, Nora a interprété " All I Ask ", une chanson puissante d’Adele. Vitaa et Slimane étaient les premiers à se retourner. Très émue, la jeune fille de 14 ans a terminé sa prestation en dévoilant l’étendue de sa voix. Matthew Irons a buzzé, lui aussi, mais à la dernière seconde ! Dès la fin de sa prestation, les trois coachs ont rejoint Nora sur scène pour lui faire un énorme câlin. " Si tu chantes comme ça, ce n’est pas possible que tu n’aies pas trois buzz " a commenté celui qui s’est retourné en dernier. Matthew, Slimane, et Vitaa ont essayé d’en apprendre davantage sur Nora. Elle a révélé qu’elle était fan de Quentin Mosimann, Slimane lui a donc proposé de l’appeler ! Une énorme surprise pour la candidate ! Au téléphone, l’ex coach de The Voice Belgique l’a incitée à choisir Slimane… Nora lui a fait confiance puisqu’elle a choisi de poursuivre l’aventure avec lui. Bienvenue dans The Voice Kids, Nora !