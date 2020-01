Sienna emmène Vitaa dans son univers lors des Blind Auditions de The Voice Kids

Sienna chante "Nothing breaks like a heart" de Miley Cyrus - The Voice Kids - Blind 4 - 28/01/2020 Sur la scène des Blind Auditions, Samantha a interprété " Skinny Love " de Birdy. Seule Vitaa s’est retournée. Matthew et Slimane ont, tout de même, souligné son talent et l’émotion qu’elle a su transmettre. Nous pourrons retrouver Samantha lors de l’épreuve des Battles en compagnie de sa coach Vitaa ! Bienvenue dans l’aventure The Voice Kids, Samantha !