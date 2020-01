Sadia déclenche une guerre entre les coachs

Sadia chante "Faith" d'Ariana Grande et Stevie Wonder - The Voice Kids - Blind 2 - 14/01/2020 Pour son audition derrière les fauteuils des trois coachs, Romane a eu l’audace d’interpréter " Believer " du groupe Imagine Dragons. Après avoir longuement hésité, Vitaa et Matthew ont buzzé à une seconde d’intervalle. Soulagée, Romane a pu compter sur le soutien de Slimane pour choisir lequel des deux coachs elle allait choisir. Vitaa s’est lancée : "C’est une chanson qui est très dure " et ajouté que Romane a eu du cran en choisissant cette chanson. Quant à Matthew, il a trouvé la prestation de la jeune adolescente " incroyable " et se voyait déjà travailler avec elle : " Je pense qu’on va raconter des histoires magnifiques ensemble". Pendant ce temps, Romane a eu l’occasion de soufflé à Slimane le coach avec qui elle souhaitait collaborer. Matthew se voit donc remporter la bataille des coachs et ajoute un talent à son équipe. Bienvenue dans The Voice Kids, Romane !