Roberto Bellarosa, le premier gagnant de The Voice Belgique, signe son grand retour avec un nouveau single !

En 2012, Roberto Bellarosa était le tout premier talent à remporter The Voice Belgique. Après avoir réconcilié la Belgique avec l’Eurovision, et sorti deux albums, le jeune artiste s’était octroyé une petite pause. Aujourd’hui, l’ancien candidat est de retour avec un nouveau single.

En remportant la première saison de The Voice Belgique, Roberto Bellarosa ne s’attendait pas à ouvrir la voie à tant d’autres artistes et à entrer dans l’histoire de cette émission à succès. En effet, en 2013, il a été choisi pour représenter la Belgique au Concours Eurovision de la chanson. Terminant à la 12e position lors de la grande finale, le jeune talent avait réussi à réconcilier la Belgique avec ce concours en étant le représentant belge le mieux classé depuis plusieurs années. Depuis, c’est devenu une sorte de tradition qui a porté ses fruits. D’anciens candidats de The Voice Belgique comme Loïc Nottet ou Blanche ont réussi à intégrer le Top 5 de la prestigieuse finale de l’Eurovision. Cette année, dix ans après Roberto, ce sera au tour de Jérémie Makiese de représenter notre pays.

Après l’Eurovision, Roberto avait travaillé avec Mosimann, son coach de l’époque et avait dévoilé son album "Ma voix" qui comportait le célèbre tube "Love Kills". En 2015, il a sorti son deuxième album intitulé "Suis ta route". Pour cet opus, le chanteur s’était notamment associé avec Pascal Obispo ou encore Lionel Florence pour l’écriture et la composition des titres. Après cet album, Roberto avait décidé de faire une petite pause dans sa carrière musicale. Lors d’un live sur sa page Facebook le 25 novembre dernier, l’ancien candidat de The Voice s’est expliqué : "Après The Voice, ça a été une aventure incroyable. J’ai rencontré des artistes fantastiques. J’ai eu l’opportunité de faire mon album avec Quentin Mosimann […] J’ai fait un deuxième album avec Pascal Obispo avec qui j’ai passé de très beaux moments […] Mais j’ai eu besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et prendre un peu de temps pour moi. Et surtout, de me recentrer au niveau de la musique." Il ajoute : "C’était pour mieux revenir".