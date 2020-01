Réservez vos places pour la Grande Finale de The Voice Kids

Envie de soutenir les Talents de la première saison de The Voice Kids lors de l'étape ultime de la compétition ? Réservez vos places pour la finale ce lundi 13 jan vier dès 20h via rtbf.be/ticket !

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.