[Quiz] The Voice : à quel point connaissez-vous les coachs de la saison 10 ?

Vous pensez tout savoir sur Typh Barrow , BJ Scott , Black M et Christophe Willem , les coachs de la saison 10 de The Voice Belgique ? Vous êtes incollables sur la carrière de chacun d'entre eux ? En attendant de découvrir ces quatre chanteurs ensemble lors des Blind Auditions, The Voice vous propose de tester votre culture musicale !

The Voice Belgique célèbrera bientôt son anniversaire en rempilant pour une dixième saison. Pour l'occasion, la RTBF a convié quatre artistes exceptionnels pour prendre place dans les célèbres fauteuils rouges et coacher une équipe de talents de haut vol !

The Voice Belgique est bientôt de retour pour une dixième saison exceptionnelle sur La Une. Cette année, Typh Barrow et BJ Scott accueillent deux nouveaux coachs : Black M et Christophe Willem. En attendant, testez-vos connaissances sur la carrière de ces 4 artistes !

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.