Qui sont les Talents sélectionnés lors du deuxième Blind de The Voice Kids ?

Slimane , quant à lui, n'a pu récupérer que deux talents mais non des moindres ! En effet, le coach a été touché par Martin et sa reprise de Daniel Balavoine , ainsi que par Chiara qui l'a subjugué avec son timbre et à qui il a promis de s'habiller comme elle si elle atteignait la finale.

Lors de cette deuxième soirée des Blind Auditions de The Voice Kids, Vitaa, Slimane et Matthew Irons ont eu l'occasion d'étoffer leurs équipes en buzzant de jeunes talents très prometteurs. Petit récap' :

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.